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Разин назвал фейком запись из палаты тяжелобольной Заворотнюк 

News.ru 2 часа назад
Разин назвал фейком запись из палаты Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что многие пытаются «хайпануть» на горе семьи Анастасии Заворотнюк. По мнению Разина, его пытаются обвинить в том, что он якобы опубликовал запись из палаты актрисы. По его словам, это публикация является фейком.
Разин подчеркнул, что не снимал видео в палате артистки. Он считает, что публикация в Instagram с подобной информацией создана для накрутки подписчиков, передаёт «Политэксперт».
Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как ранее писал News.ru, ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у Анастасии Заворотнюк. По его словам, это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Геннадий Малахов
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