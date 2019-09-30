Разин назвал фейком запись из палаты Заворотнюк

Разин назвал фейком запись из палаты тяжелобольной Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что многие пытаются «хайпануть» на горе семьи Анастасии Заворотнюк . По мнению Разина, его пытаются обвинить в том, что он якобы опубликовал запись из палаты актрисы. По его словам, это публикация является фейком.

Разин подчеркнул, что не снимал видео в палате артистки. Он считает, что публикация в Instagram с подобной информацией создана для накрутки подписчиков, передаёт «Политэксперт».

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.