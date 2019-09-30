Экс-солистка «Миража» составила завещание

Гулькина рассказала о Заворотнюк и своем завещании

Певица Наталья Гулькина прокомментировала новости о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. В программе «Ты не поверишь», выпуск которой опубликован на сайте НТВ, Гулькина назвала болезнь актрисы несправедливостью, а составление завещаний — правильным подходом.

По данным канала, Гулькина каждый день просматривала прессу, чтобы понять, что происходит с Заворотнюк.

«Меня, наверное, как и всех эта информация повергла в полнейший шок. В общем-то, человек живет праведной жизнью, все делает правильно, человек талантливый. <…> Я начинаю задумываться, а там наверху вообще кто, почему так несправедливо?» — поделилась Гулькина.

Также она прокомментировала слухи о бумагах, которые Заворотнюк якобы подписала в больнице, заявив, что сама «давным-давно» написала завещание.

«Мы никто ни от чего не застрахованы. <…> Мы летаем на самолетах, которые падают, мы ездим на машинах, которые разбиваются, мы идем по парку, на нас нападает какой-то маньяк», — объяснила она.

Певица заявила, что завещание — «маленькая страховка» для детей.

Певица заявила, что завещание — «маленькая страховка» для детей.

В 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.