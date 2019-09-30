Муж опозорил Собчак, надев свадебные туфли

Муж Ксении Собчак опозорил ее свадебными туфлями в Калуге

37-летняя Ксения Собчак и ее новоиспеченный муж 44-летний Константин Богомолов вместо свадебного путешествия отправились в Калугу . Здесь прошло торжественное открытие производственного комплекса мануфактуры Bosco. Вместе с другими звездами телеведущая и режиссер заложили черешневый сад возле здания фабрики.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, организаторы не отложили высадку деревьев — именитые гости мероприятия облачились в специальную форму для работы на свежем воздухе и вооружились лопатами. Гости фабрики постарались выдержать стиль casual и предпочли удобную обувь, которую не жалко испачкать, так как знали, что будут иметь дело с сырой землей.