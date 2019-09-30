Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ
Фото: РИА Новости
6-летняя девочка прошлась по коридору, как по подиуму, в праздничном платье от модного дома Юдашкиных. "Д — Деликатность", — написал запечатлевший модный выход дочери на видео Максим Галкин у себя в инстаграме.
Звездным подписчикам Галкина ролик понравился.
"Ааааа, класс какой! Наша красотка!" — отреагировала на запись Галина Юдашкина.
"Эти дети — это что-то необыкновенное", — написал Галкину Юсиф Эйвазов.
"Сладкая, умненькая, хорошенькая. Сколько надо же силы воли иметь родителям, чтобы с утра до ночи ее не тискать и не зацеловывать", — высказалась Валерия.
Ранее Галкин показал свое "превращение" в Собчак.
В жилом доме по батареям пустили электричество
Газета.Ru: последние новости
Билан сделал новый подарок Самаре после "нетрезвого" концерта Билан сделал новый подарок Самаре после "нетрезвого" концерта Звезда группы "Мираж" написала завещание Звезда группы "Мираж" написала завещание Кудрявцева отреагировала на рождение дочери у Сергея Лазарева Кудрявцева отреагировала на рождение дочери у Сергея Лазарева
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Юсиф Эйвазов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой11
Грета Тунберг получила подарок от Шварценеггера
Грета Тунберг получила подарок от Шварценеггера11
Умер звезда индийского кино
Умер звезда индийского кино
Кличко подал в суд на правительство Украины
Кличко подал в суд на правительство Украины6
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
03:58
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
Общество Другое
Лавров вызвал фурор в ООН
00:20
Лавров вызвал фурор в ООН
Политика
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
00:31
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение