Дочь Галкина и Пугачевой устроила дома модный показ 

6-летняя девочка прошлась по коридору, как по подиуму, в праздничном платье от модного дома Юдашкиных. "Д — Деликатность", — написал запечатлевший модный выход дочери на видео Максим Галкин у себя в инстаграме.
Звездным подписчикам Галкина ролик понравился.
"Ааааа, класс какой! Наша красотка!" — отреагировала на запись Галина Юдашкина.
"Эти дети — это что-то необыкновенное", — написал Галкину Юсиф Эйвазов.
"Сладкая, умненькая, хорошенькая. Сколько надо же силы воли иметь родителям, чтобы с утра до ночи ее не тискать и не зацеловывать", — высказалась Валерия.
Ранее Галкин показал свое "превращение" в Собчак.