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«Иди на ***»: Наргиз ответила на критику 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Иди на ***»: Наргиз ответила на критику
Фото: Teleprogramma.pro
Наргиз послала пользовательницу инстаграма, которой не понравилась ее новая песня.
Три дня назад певица опубликовала в интернете композицию «Мама» и сообщила об этом в том числе в своем инстаграме. Пользователи социальной сети стали активно высказывать собственное мнение о треке.
Оно было по большей части положительным. Так, один назвал трек «огнем», а Наргиз поблагодарила его за это, другой — невероятным, также удостоившись благодарности от певицы. Поблагодарила артистка и пользователя, назвавшего «Маму» интересной вещью.
«Иди на *** (далеко-далеко. — Прим. ред.)! Не до тебя сегодня, честное слово», — ответила Наргиз пользовательнице, назвавшей ее песню безвкусной.
Перед тем как послать собеседницу, попросившую «меньше металла» в следующем треке, певица сообщила ей, что она «не кондитерская и не пошив одежды, в которых спецзаказ смастерят».
«Меньше… Слушаюсь и повинуюсь, мой господин, епта (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)!» — добавила артистка.
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