«Иди на ***»: Наргиз ответила на критику

Наргиз послала пользовательницу инстаграма, которой не понравилась ее новая песня.

Три дня назад певица опубликовала в интернете композицию «Мама» и сообщила об этом в том числе в своем инстаграме. Пользователи социальной сети стали активно высказывать собственное мнение о треке.

Оно было по большей части положительным. Так, один назвал трек «огнем», а Наргиз поблагодарила его за это, другой — невероятным, также удостоившись благодарности от певицы. Поблагодарила артистка и пользователя, назвавшего «Маму» интересной вещью.

«Иди на *** (далеко-далеко. — Прим. ред.)! Не до тебя сегодня, честное слово», — ответила Наргиз пользовательнице, назвавшей ее песню безвкусной.

Перед тем как послать собеседницу, попросившую «меньше металла» в следующем треке, певица сообщила ей, что она «не кондитерская и не пошив одежды, в которых спецзаказ смастерят».

«Меньше… Слушаюсь и повинуюсь, мой господин, епта (орфография автора сохранена. — Прим. ред.)!» — добавила артистка.