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Не экономить: Штурм дала совет Бочкаревой 

Рамблер + ещё 8 4 минуты назад
Бочкаревой советуют не экономить на адвокате
Фото: ТАСС
Наталье Бочкаревой не стоит экономить на адвокате, заявила в своем инстаграме Наталья Штурм.
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД на улице Стромынка в Москве остановили «Кадиллак», которым управляла Бочкарева. Актриса отказалась от медицинского освидетельствования и была подвергнута досмотру. У нее нашли пакет с порошкообразным веществом, которое, как показали результаты исследования, содержало запрещенное вещество.
По этой причине против артистки было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». С нее была взята подписка о невыезде.
Наталья Штурм допустила, что Бочкареву «угостили и подставили», однако высказала мнение, что, «скорее всего», актриса не употребляла запрещенных веществ.
«Она не похожа на наркошу», — считает певица.
Кроме того, она отметила дороговизну вещества, якобы найденного у Бочкаревой, и выразила уверенность, что мать двоих детей не стала бы тратить средства семейного бюджета на «эту дрянь».
По мнению Штурм, актриса виновата лишь в нарушении правил дорожного движения, однако экономить на адвокате ей все же не следует. Свою публикацию певица сопроводила хештегом «Все будет хорошо».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наркооборот , Наталья Бочкарева , Наталья Штурм , ГИБДД , Москва
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