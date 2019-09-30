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«Искры летели»: Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым супругом 

Teleprogramma.pro 38 минут назад
«Искры летели»: Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила, как начинался их роман с хоккеистом Игорем Макаровым, который, напомним, младше знаменитости на 15 лет. Как сказала звезда, их семья была похожа на итальянскую.
«Романтики до свадьбы было очень много, а сейчас семья, дети, быт. Но мы можем сходить куда-нибудь и поужинать вдвоем. Помню, как в начале отношений искры летели. Это была такая итальянская семья. Все летало. Так мы притирались друг к другу. Я уходила каждый день. Хлопала дверью. Возникали бытовые скандальчики, но не более того. Я всегда первая иду на примирение. Я мудрее, я — девочка», — отметила Лера Кудрявцева.
Также телеведущая сказала, что Игорь Макаров сидит порой и ждет, когда она подойдет, чтобы примириться.
«Я против девичьей гордости, поэтому иду на примирение первая. Муж порой положит носки не там и потом обижается», — сказала она.
Кстати, не так давно Лера Кудрявцева посвятила любимому мужчине песню.
«Я на роль певицы не претендую. Просто спела от души, трогательно. Он обалдел, конечно. Чуть слезу не пустил. Это был мой подарок. Я вообще благодарна супругу, что он меня терпит. У меня все-таки непростой характер», — сказала Лера Кудрявцева.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Макаров , Лера Кудрявцева , НТВ
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