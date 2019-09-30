«Искры летели»: Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем

«Искры летели»: Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым супругом

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила, как начинался их роман с хоккеистом Игорем Макаровым , который, напомним, младше знаменитости на 15 лет. Как сказала звезда, их семья была похожа на итальянскую.

«Романтики до свадьбы было очень много, а сейчас семья, дети, быт. Но мы можем сходить куда-нибудь и поужинать вдвоем. Помню, как в начале отношений искры летели. Это была такая итальянская семья. Все летало. Так мы притирались друг к другу. Я уходила каждый день. Хлопала дверью. Возникали бытовые скандальчики, но не более того. Я всегда первая иду на примирение. Я мудрее, я — девочка», — отметила Лера Кудрявцева.

Также телеведущая сказала, что Игорь Макаров сидит порой и ждет, когда она подойдет, чтобы примириться.

«Я против девичьей гордости, поэтому иду на примирение первая. Муж порой положит носки не там и потом обижается», — сказала она.

Кстати, не так давно Лера Кудрявцева посвятила любимому мужчине песню.