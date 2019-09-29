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Песня Меладзе возмутила грузинских регбистов 

Газета.Ru 1 час назад
Песня Меладзе возмутила грузинских регбистов
Фото: ТАСС
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира, передает Apsny.ge.
Меладзе прокомментировал конфликт между Россией и Грузией
Во время матча против команды Уругвая при реализации попытки грузинскими игроками на стадионе включали "Чего ты хочешь от меня" Валерия Меладзе.
Брегвадзе выразил надежду, что больше такое не повторится.
"Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура… Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу", — заявил Хейг.
Ранее сообщалось, что сборная Грузии победила команду Уругвая в матче Кубка мира.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Грузия
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