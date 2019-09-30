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Билан дал концерт «Прости меня, Самара!» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 28 минут назад
Билан дал концерт «Прости меня, Самара!»
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан выполнил обещание, данное после скандального выступления в Самаре, и вернулся в город с новым концертом «Прости меня, Самара!».
Он поблагодарил жителей города за то, что в его жизни «это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит». Он заверил, что получил «колоссальный урок», передает ТАСС.
Билан заявил, что вернулся в Самару «с большим почтением» и «с большой любовью» к жителям города, а также «с большим извинением за тот дурацкий случай». Певец заявил, что скандальное выступление «гложет» его «по сей день».
Концерт прошел на открытой площади. Хотя температура не превышала 5 градусов, собралось свыше 1 тыс. человек. Зрители выразили Билану поддержку и остались довольны выступлением. Причем на концерт пришли и те, кто пропустил предыдущее выступление певца. У сцены находились зрители с ограниченными возможностями.
Билан также подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки, передает РИА «Новости».
Напомним, жители Самары выразили недовольство выступлением Билана на праздновании Дня города. Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт, который провел в нетрезвом виде. Он обещал дать новый, «абсолютно открытый», бесплатный и качественный концерт в Самаре, а также хочет построить в городе детскую площадку и подарить клинике медицинский аппарат.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дима Билан , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Самара
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