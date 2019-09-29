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В сети возмутились фото мужа Бородиной с Мирзаевым 

Рамблер 1 час назад
В сети возмутились фото мужа Бородиной с Мирзаевым
Фото: Instagram
Курбан Омаров, супруг Ксении Бородиной, выложил в инстаграме фотографию с Расулом Мирзаевым, бойцом MMA. Накануне тот впервые в жизни проиграл бой, будучи нокаутированным соперником.
«Ты талантливый боец с большим потенциалом, всегда им был и остаешься. Жизнь подкидывала тебе и по тяжелей ситуации сквозь, которые ты прошел не потеряв веру в себя. И эту пройдешь, став еще сильней, подчеркнув ошибки. Мы все рядом вне зависимости от ситуации, как любили тебя так и любим! Давай «Черный тигр» отряхнись и расчехляй свои клыки!", — подписал Курбпанов снимок.
Таким образом он, очевидно, хотел поддержать Мирзаева.
Однако многие подписчики, как оказалось, хорошо осведомлены о черной стороне биографии бойца.
Восемь лет назад он убил студента Ивана Агафонова, после перепалки у ночного клуба нанеся ему удар в челюсть, в результате которого молодой парень упал и ударился головой, — рассказывает topnews.ru.
Подписчики возмущены тем, что Курбанов принимает участие судьбе Мирзаева.
«Он убил человека, единственного сына, малолетнего парня … Он отнял жизнь, и ничего его не оправдывает», «Он чёрт», «Не боец он. Боец-это профессионально подготовленный, уравновешенный человек. Поступок совершенный им не даёт право называть его „Бойцом“.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Иван Агафонов , Ксения Бородина , Расул Мирзаев
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