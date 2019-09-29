В сети возмутились фото мужа Бородиной с Мирзаевым

«Ты талантливый боец с большим потенциалом, всегда им был и остаешься. Жизнь подкидывала тебе и по тяжелей ситуации сквозь, которые ты прошел не потеряв веру в себя. И эту пройдешь, став еще сильней, подчеркнув ошибки. Мы все рядом вне зависимости от ситуации, как любили тебя так и любим! Давай «Черный тигр» отряхнись и расчехляй свои клыки!", — подписал Курбпанов снимок.

Таким образом он, очевидно, хотел поддержать Мирзаева.

Однако многие подписчики, как оказалось, хорошо осведомлены о черной стороне биографии бойца.

Восемь лет назад он убил студента Ивана Агафонова , после перепалки у ночного клуба нанеся ему удар в челюсть, в результате которого молодой парень упал и ударился головой, — рассказывает topnews.ru.

Подписчики возмущены тем, что Курбанов принимает участие судьбе Мирзаева.