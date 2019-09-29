«Прискорбно»: Борисова посочувствовала Бочкаревой 

Дана Борисова прокомментировала ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой с наркотиком.
«Я сама была в аналогичной ситуации, только меня задержали за алкоголь. Ну, что могу сказать — прискорбно», — цитирует Борисову Ura.news.
По словам телеведущей, употребление наркотических веществ не редкость среди представителей российского шоу-бизнеса. Ее саму пагубная зависимость не обошла стороной, и лишь с большим трудом ей удалось вернуться к нормальной жизни.
Сейчас Дана делает собственную программу на эту тему и хочет помогать людям, попавшим в наркотическую ловушку.
Сама Наталья Бочкарева отрицает свое участие в инциденте с кокаином, а видеоролики называет постановочными.