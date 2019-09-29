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Рудковская обратилась к Билану после скандала 

Рамблер 7 минут назад
Рудковская обратилась к Билану после скандала
Фото: РИА Новости
Оскандалившийся на концерте в Самаре Дима Билан хочет исправить ситуацию и (как пишут СМИ, не без труда) договорился о том, что проведет в городе бесплатный концерт, а также окажет благотворительную помощь детям.
Напомним, что ранее, выступая на Дне города в Самаре, певец вышел на сцену в неадекватном состоянии. Позже он признался, что не рассчитал свои силы, выпив с друзьями слишком много коньяка.
После этого инцидента, по словам исполнителя, он не то, что не употребляет алкоголь — даже обходит стороной витрины магазинов, где тот продается.
Продюсер Яна Рудковская обратилась к Билану через инстаграм с добрыми словами, а также призвала поклонников певца поддержать Диму, ибо право на ошибку должно быть у каждого. Важно лишь не совершать ничего подобного далее.
«Каждый человек в этом мире совершает ошибки, но не каждый человек может их признать, а ещё меньше людей могут их потом исправить! Я знаю, какой у тебя сложный и ответственный день сегодня, мой друг! Я думаю, что сегодня это будет один из лучших концертов в твоей жизни! Я рада, что сегодня Детская больница получит от тебя 2 дорогостоящих аппарата для новорождённых, а инклюзивный Детский центр — детскую площадку! И у тебя все сегодня получится! Самара, заранее спасибо Вам за поддержку, сейчас она Диме как никогда нужна!», — написала она в микроблоге.
Подписчики уверены, что у любимого певца все будет хорошо.
«Дмитрий, это настоящий мужской поступок — публично признаться в своих ошибках! Мой голос — в твою поддержку!», «Яна! До слез! Правда! Спасибо что про все написали, а так откуда бы мы узнали?! Грязь то сми быстро сольют, а про хорошее и не узнаешь! Пожелаю, чтобы все прошло хорошо!»
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Самара
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