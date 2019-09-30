Волочкова решилась на«грандиозный» подарок дочери

Волочкова рассказала о «грандиозном» подарке для дочери

Экс-балерина Анастасия Волочкова решила подарить своей единственной 14-летней дочери Ариадне дорогого скакуна, так как девочка серьёзно увлеклась конным спортом.

"Ариша пробовала петь, танцевать. В 3 года я пыталась её поставить на пуанты, но дочь выбрала конный спорт", — рассказала артистка в интервью «КП».

Она также призналась, что готова весь мир положить к ногам любимой дочери, так как ей для неё ничего не жалко.

При этом Волочкова намекнула, что готовит грандиозный подарок, однако не сказала, какой именно.

Вместе с тем, по данным издания, балерина думает подарить Ариадне породистого коня.

Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети. Артистка появилась на школьной линейке дочери-восьмиклассницы Ариадны в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера.