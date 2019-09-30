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Волочкова рассказала о «грандиозном» подарке для дочери 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Волочкова решилась на«грандиозный» подарок дочери
Фото: : Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Экс-балерина Анастасия Волочкова решила подарить своей единственной 14-летней дочери Ариадне дорогого скакуна, так как девочка серьёзно увлеклась конным спортом.
"Ариша пробовала петь, танцевать. В 3 года я пыталась её поставить на пуанты, но дочь выбрала конный спорт", — рассказала артистка в интервью «КП».
Она также призналась, что готова весь мир положить к ногам любимой дочери, так как ей для неё ничего не жалко.
При этом Волочкова намекнула, что готовит грандиозный подарок, однако не сказала, какой именно.
Вместе с тем, по данным издания, балерина думает подарить Ариадне породистого коня.
Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети. Артистка появилась на школьной линейке дочери-восьмиклассницы Ариадны в платье с глубоким декольте и без бюстгальтера.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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