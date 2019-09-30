Билан снова опозорился в Самаре

Певец Дима Билан , приехавший в Самару с извинениями за выступление на Дне города, снова попал в неловкую ситуацию, заговорив о «дорогом фюрере». Внимание на это обратил портал Progorodsamara.ru.

Билан 29 сентября посетил студию инклюзивного творчества в Самаре, пообщался с детьми, имеющими особенности развития, а также оставил отпечаток своей ладони и автограф на стене. В соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео из студии, на котором Билан говорит с одной из сотрудниц.

«Мы сейчас подарим вам нашу песню от всех участников нашей студии, отпустим вас помыть ручки, а потом будем фотографироваться», — рассказала она.

«Yes, mein lieber Führer [с англ. и нем. «да, мой дорогой фюрер» — прим.ред.]», — ответил Билан.

Ранее на портале Change.org появилась петиция, автор которой потребовал публичных извинений от властей Самары за выступление Билана на Дне города. Автор петиции Дмитрий Вертушкин заявил, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».

В группе «Новости Самары — Самара life» в соцсети «ВКонтакте» пожаловались , что Билан «вытащил на сцену сердце с надписью „до встречи в Уфе“, сидел на месте и „залипал“. В сообществе опубликовали несколько видео с его выступления.

Билан признал, что выступал на Дне города в Самаре в нетрезвом состоянии и принес извинения местным жителям. Он заявил, что хочет организовать в Самаре открытый концерт, бесплатный и качественный.

29 сентября Билан выступил в Самаре, еще раз попросил прощения, а также подарил городу сертификат на строительство инклюзивной детской площадки, где могут играть дети с особенностями развития, и сертификат на покупку для детской областной клиники на покупку двух мониторов пациента (приборы для постоянного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов).