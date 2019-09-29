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Лазарев признался в тайном рождении дочери 

Рамблер + ещё 4 6 минут назад
Лазарев признался в тайном рождении дочери
Фото: Instagram
Сергей Лазарев неожиданно для всех признался в рождении дочери. Об этом певец впервые рассказал в эфире телевизионного шоу «Секрет на миллион». Девочка родилась год назад, ее назвали Анной.
Сейчас она учится ходить и активно ползает. Отец покупает ей красивые розовые наряды, одевает ее как принцессу. Аня обожает все розовое, а сын Никита не ревнует сестру и заботится о ней.
По словам Лазарева, у его детей одни и те же биологические родители. Однако вынашивали Никиту и Аню разные суррогатные матери.
Новость о рождении дочки стала шоком даже для близких знакомых певца.
Впервые о наследнице Лазарева заговорили в соцсетях весной. Однако артист категорически опровергал эту информацию, заявляя, что «люди любят придумывать что-то о моей личной жизни».
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Шоу-бизнес , Другое , Сергей Лазарев
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