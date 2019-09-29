Лазарев признался в тайном рождении дочери

Сейчас она учится ходить и активно ползает. Отец покупает ей красивые розовые наряды, одевает ее как принцессу. Аня обожает все розовое, а сын Никита не ревнует сестру и заботится о ней.

По словам Лазарева, у его детей одни и те же биологические родители. Однако вынашивали Никиту и Аню разные суррогатные матери.

Новость о рождении дочки стала шоком даже для близких знакомых певца.

Впервые о наследнице Лазарева заговорили в соцсетях весной. Однако артист категорически опровергал эту информацию, заявляя, что «люди любят придумывать что-то о моей личной жизни».