Подписчики из РФ атаковали страницу Шварценеггера

Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера

На инстаграм американского актера Арнольда Шварценеггера обрушились подписчики из России , после того, как он разместил совместную фотографию с сыном Кристофером, который был одет в шинель офицера МВД

"С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал", — поздравил сына с днем рождения Шварценеггер.

Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлением, а также отметили, что отец и сын оделись, как русские, особенно Кристофер.

"Ничего себе шуба", "Поздравляю, это форма наших полицейских", "Шеврон-то русский на плече", Motreshka, vodka, balalaika, с др",

Когда он успел стать полковником российской полиции", "Где он взял такое крутое пальтишко?", — комментировали подписчики.