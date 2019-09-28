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Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера 

РИА Новости 48 минут назад
Подписчики из РФ атаковали страницу Шварценеггера
Фото: РИА Новости
На инстаграм американского актера Арнольда Шварценеггера обрушились подписчики из России, после того, как он разместил совместную фотографию с сыном Кристофером, который был одет в шинель офицера МВД.
"С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал", — поздравил сына с днем рождения Шварценеггер.
Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлением, а также отметили, что отец и сын оделись, как русские, особенно Кристофер.
"Ничего себе шуба", "Поздравляю, это форма наших полицейских", "Шеврон-то русский на плече", Motreshka, vodka, balalaika, с др",
Когда он успел стать полковником российской полиции", "Где он взял такое крутое пальтишко?", — комментировали подписчики.
Кристофер Шварценеггер — младший сын актера и его бывшей жены Марии Шрайвер, которому на днях исполнилось 22 года.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Арнольд Шварценеггер , Мария Шрайвер , МВД
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