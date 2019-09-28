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Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Бывший муж Анастасии Заворотнюк рассказал, что США обвинили актрису в подделке документов и объявили персоной нон грата.
Бывший супруг Анастасии Заворотнюк Дмитрий Стрюков рассказал о преследующих актрису несчастьях в США.
По словам Стрюкова, когда они жили в Штатах, Анастасия могла попасть за решетку. Об этом сообщает КП.
«Когда я дал Насте денег на собственный бизнес в Америке и она занялась недвижимостью, то сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, а другой в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов», — рассказал Стрюков.
По его словам, он «сделал все, чтобы спасти Настю». В итоге адвокаты смогли защитить ее, однако актрису выслали из страны. Ей пришлось продать всю недвижимость.
При этом перед отъездом чета пережила два вооруженных налета на свой дом в США.
«Ужасно это вспоминать! Мы пережили эти ужасные события по вине няни, которая за небольшую сумму продала нас ворам», — рассказывала ранее Анастасия Заворотнюк.
Актриса сейчас лечится от рака в московской клинике. Родные тщательно скрывают любую информацию о состоянии ее здоровья. Ряд СМИ утверждает, что у артистки последняя стадия рака головного мозга. Ранее друг Анастасии заявил, что она перенесла две операции.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , США
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