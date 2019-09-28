Брак Казановой оказался недействителен в Италии

Торжество отмечали с большим размахом. Целых четыре раза.

Сначала — в компании близких, после похода ЗАГС. Затем — масштабно, по обычаям родной для Сати Кабардино-Балкарии . Отдельно — с друзьями из звездной тусовки. И, конечно, с родственниками жениха в Италии.

Однако во всей этой праздничной шумихе потерялась крайне важная мелочь — в соответствующие итальянские службы не были переданы документы о бракосочетании Сати и Стефано в России.

И до сих пор их брак в Италии законным не считается.

Сати рассказала об этой истории во время интервью для шоу Юлии Барановской «Все к лучшему», — пишут 7days.ru.

Артистка тут же позвонила мужу и попросила решить эту проблему в ближайшее время.

«Я вообще тебе жена или кто? Милый, ну ты все-таки сам пошли все документы, а так получается, что ты на мне не женился», — попросила Сати мужа.

Что ж, при благополучном решении вопроса у пары будет повод отпраздновать свадьбу в пятый раз.