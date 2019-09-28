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Брак Казановой оказался недействителен в Италии 

Рамблер 2 часа назад
Брак Казановой оказался недействителен в Италии
Фото: РИА Новости
Сати Казанова, известная исполнительница, и фотограф из Италии Стефано Тиоццо поженились осенью 2017 года.
Торжество отмечали с большим размахом. Целых четыре раза.
Сначала — в компании близких, после похода ЗАГС. Затем — масштабно, по обычаям родной для Сати Кабардино-Балкарии. Отдельно — с друзьями из звездной тусовки. И, конечно, с родственниками жениха в Италии.
Однако во всей этой праздничной шумихе потерялась крайне важная мелочь — в соответствующие итальянские службы не были переданы документы о бракосочетании Сати и Стефано в России.
И до сих пор их брак в Италии законным не считается.
Сати рассказала об этой истории во время интервью для шоу Юлии Барановской «Все к лучшему», — пишут 7days.ru.
Артистка тут же позвонила мужу и попросила решить эту проблему в ближайшее время.
«Я вообще тебе жена или кто? Милый, ну ты все-таки сам пошли все документы, а так получается, что ты на мне не женился», — попросила Сати мужа.
Что ж, при благополучном решении вопроса у пары будет повод отпраздновать свадьбу в пятый раз.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Сати Казанова , Стефано Тиоццо , Юлия Барановская , журнал "7 Дней" , Италия , Кабардино-Балкарская Республика
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