Джеймс Хэтфилд сорвал турне группы Metallica

Хэтфилд много лет лечится от алкогольной зависимости, и сейчас, по всей видимости, произошел рецидив.

В Twitter-аккаунте группы опубликовано обращение музыкантов в своим поклонникам.

«Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения», — говорится в сообщении коллектива.

Гастрольное турне будет продолжено, как только ситуация нормализуется. А деньги за проданные билеты незамедлительно будут возвращены.

"Еще раз, мы опустошены тем, что причинили неудобства столь многим из вас, особенно самым преданным поклонникам, которые путешествуют на большие расстояния лишь для того, чтобы посетить наши шоу", — приносит извинения Metallica.

Metallica образована в 1981 году. Группа считается одной из самых успешно гастролирующих по миру и входит в «большую четверку трэш-метала» наряду со Slayer, Megadeth и Anthrax.

С 2016 года музыкальный коллектив находится в World Wired Tour — мировом турне, окончание которого запланировано на 2020 год.

Этим летом Metallica выступала в Москве на стадионе «Лужники».