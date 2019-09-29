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Джеймс Хэтфилд сорвал турне группы Metallica 

Рамблер + ещё 14 15 минут назад
Джеймс Хэтфилд сорвал турне группы Metallica
Фото: РИА Новости
Американская хеви-метал группа Metallica отменила концертный тур по Австралии и Новой Зеландии из-за того, что 56-летнему вокалисту Джеймсу Хэтфилду пришлось лечь в клинику.
Хэтфилд много лет лечится от алкогольной зависимости, и сейчас, по всей видимости, произошел рецидив.
В Twitter-аккаунте группы опубликовано обращение музыкантов в своим поклонникам.
«Как, вероятно, известно многим из вас, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Он был вынужден вновь начать курс лечения», — говорится в сообщении коллектива.
Гастрольное турне будет продолжено, как только ситуация нормализуется. А деньги за проданные билеты незамедлительно будут возвращены.
"Еще раз, мы опустошены тем, что причинили неудобства столь многим из вас, особенно самым преданным поклонникам, которые путешествуют на большие расстояния лишь для того, чтобы посетить наши шоу", — приносит извинения Metallica.
Metallica образована в 1981 году. Группа считается одной из самых успешно гастролирующих по миру и входит в «большую четверку трэш-метала» наряду со Slayer, Megadeth и Anthrax.
С 2016 года музыкальный коллектив находится в World Wired Tour — мировом турне, окончание которого запланировано на 2020 год.
Этим летом Metallica выступала в Москве на стадионе «Лужники».
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Шоу-бизнес , Другое , Джеймс Хэтфилд , Австралия , Новая Зеландия
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