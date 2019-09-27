Внук Снуп Дога прожил лишь 10 дней

Внук американского рэпера Снуп Дога умер в больнице спустя 10 дней после рождения. Об этом в Instagram сообщил отец малыша, актер Корди Бродус.

Мальчик, которого назвали Кай Лав, скончался 25 сентября. В соцсети Бродус выложил видео, на котором его старшая дочь целует ребенка. А также запись: «Кай Лав 15.09.19 — 25.09.19».

«Мой сын Кай принес в этот мир столько любви и позитива. Его энергия будет жить, и эти 10 дней любви всегда будут особенными для нас. Давайте все дорожить жизнью и теми, кого мы любим, пока мы здесь», — написал актер.

Поклонники выразили ему свои соболезнования.