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Внук Снуп Дога прожил лишь 10 дней 

360tv.ru 52 минуты назад
Внук Снуп Дога прожил лишь 10 дней
Фото: РИА Новости
Внук американского рэпера Снуп Дога умер в больнице спустя 10 дней после рождения. Об этом в Instagram сообщил отец малыша, актер Корди Бродус.
Мальчик, которого назвали Кай Лав, скончался 25 сентября. В соцсети Бродус выложил видео, на котором его старшая дочь целует ребенка. А также запись: «Кай Лав 15.09.19 — 25.09.19».
«Мой сын Кай принес в этот мир столько любви и позитива. Его энергия будет жить, и эти 10 дней любви всегда будут особенными для нас. Давайте все дорожить жизнью и теми, кого мы любим, пока мы здесь», — написал актер.
Поклонники выразили ему свои соболезнования.
Снуп Дог (Snoop Dogg) — псевдоним Келвина Бродуса-младшего. Музыканту 47 лет. Еще во время учебы в средней школе он попал в банду. Отсидел шесть месяцев в тюрьме за хранение кокаина. Его музыкальная карьера началась в 1992 году после знакомства с продюсером Dr. Dre.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Андре Янг
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