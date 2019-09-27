Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова

По данным издания, на сегодняшний день самый большой доход Собчак приносит ведение корпоративов. Телеведущая очень востребована на свадьбах состоятельных россиян. За один праздник журналистка получает 2-3 миллиона рублей в зависимости от продолжительности и особенностей торжества. Накануне собственного бракосочетания Собчак призналась СМИ, что больше неё свадеб в России провёл только Иван Ургант

За участие в различных телешоу ведущая просит от 1 млн рублей за интервью. К тому же у Собчак есть постоянная работа на ТВ: она является генеральным продюсером развлекательного канала, а также готовит к запуску новое шоу на Первом канале.

Рекламные контракты приносят журналистке миллионы: например, один пост в соцсетях звезды оценивается в 500 тысяч — 1 млн рублей, плюс у телеведущей заключены несколько договоров с крупными компаниями.

По подсчётам журнала Forbes, годовой доход Собчак составляет 1 млн долларов в год. К тому же у телеведущей есть солидная финансовая подушка в виде 417 млн рублей, которая обнаружилась во время участия журналистки в президентских выборах.

На фоне супруги доходы Константина Богомолова выглядят куда более скромно. Зарплата художественного руководителя в Театре на Малой Бронной составляет 300-400 тысяч рублей в месяц. Богомолов также снимает сериалы, пишет книги и готовит концертспектакли. Всё это проносит ему дополнительный заработок: от 2 млн рублей за один проект.

Тем не менее, общий доход театрального режиссёра за прошлый год составил 7 млн рублей, что в 9 раз меньше, чему его нынешней супруги.