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Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова 

Рамблер 2 часа назад
Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова
Фото: РИА Новости
Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, из каких статей состоит семейный бюджет молодоженов Ксении Собчак и Константина Богомолова. Оказалось, что телеведущая зарабатывает почти в десять раз больше своего нового супруга.
По данным издания, на сегодняшний день самый большой доход Собчак приносит ведение корпоративов. Телеведущая очень востребована на свадьбах состоятельных россиян. За один праздник журналистка получает 2-3 миллиона рублей в зависимости от продолжительности и особенностей торжества. Накануне собственного бракосочетания Собчак призналась СМИ, что больше неё свадеб в России провёл только Иван Ургант.
За участие в различных телешоу ведущая просит от 1 млн рублей за интервью. К тому же у Собчак есть постоянная работа на ТВ: она является генеральным продюсером развлекательного канала, а также готовит к запуску новое шоу на Первом канале.
Рекламные контракты приносят журналистке миллионы: например, один пост в соцсетях звезды оценивается в 500 тысяч — 1 млн рублей, плюс у телеведущей заключены несколько договоров с крупными компаниями.
По подсчётам журнала Forbes, годовой доход Собчак составляет 1 млн долларов в год. К тому же у телеведущей есть солидная финансовая подушка в виде 417 млн рублей, которая обнаружилась во время участия журналистки в президентских выборах.
На фоне супруги доходы Константина Богомолова выглядят куда более скромно. Зарплата художественного руководителя в Театре на Малой Бронной составляет 300-400 тысяч рублей в месяц. Богомолов также снимает сериалы, пишет книги и готовит концертспектакли. Всё это проносит ему дополнительный заработок: от 2 млн рублей за один проект.
Тем не менее, общий доход театрального режиссёра за прошлый год составил 7 млн рублей, что в 9 раз меньше, чему его нынешней супруги.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Комментарии1
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Forbes , Комсомольская правда
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