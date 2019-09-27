Рыжий из «Иванушек» закрутил роман после развода

Андрей Григорьев-Аполлонов после расставания с женой Мариной, с которой в совместном браке прожил 16 лет, нашёл новую пассию. В темноволосой незнакомке пользователи опознали блогера из Севастополя

Солист группы «Иванушки-International» заинтриговал поклонников, разместив в Instagram видео, в котором певец и неизвестная брюнетка разыграли сценку превращения лягушки в «прекрасного принца» Григорьева-Аполлонова.

«Где-то под Краснодаром… Сказка про девчонку и лягушонка», — подписал пост артист (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По данным Telegram-канала «Только никому», пользователи Сети опознали в незнакомке Instagram-блогера из Севастополя Татьяну Попову . У девушки 18,6 тысяч подписчиков. В соцсети она позиционирует себя как модель и амбассадор нескольких севастопольских компаний.

Отмечается, что певец познакомился с девушкой в Крыму.

Ранее СМИ сообщили, что Андрей Григорьев-Аполлонов разошёлся с женой Мариной, которая после 16 лет совместной жизни ушла от 48-летнего певца к 27-летнему баскетболисту.