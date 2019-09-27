Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михалков зачитал рэп перед студентами 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Михалков зачитал рэп перед студентами
Фото: РИА Новости
Режиссер Никита Михалков зачитал рэп на песню «Мохнатый шмель на душистый хмель» для учащихся своей Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, ранее режиссер перенес операции на ноге, однако на вечеринке по случаю открытия учебного года, которая состоялась в сентябре в имении Щепачиха, Михалков не пользовался костылями.
Для «новобранцев» своей академии он исполнил песню «Мохнатый шмель на душистый хмель», причем сразу в двух вариантах: в классическом, как из кинофильма, и в модном рэп-формате, отмечает газета.
Ранее стало известно, что злоумышленники выбили окна в студии ТРИТЭ Никиты Михалкова. В пресс-службе Михалкова РИА Новости сообщили, что нападение может быть связано с авторской программой режиссера «БесогонТВ».
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
Шоу-бизнес , Никита Михалков , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продажу Турции С-400 назвали ошибкой
Продажу Турции С-400 назвали ошибкой394
Матвиенко: россиянам не из чего копить на пенсию
Матвиенко: россиянам не из чего копить на пенсию26
Лавров поставил диагноз Пелоси после новых обвинений
Лавров поставил диагноз Пелоси после новых обвинений8
Кремль опроверг слова Саакашвили о возврате к СССР
Кремль опроверг слова Саакашвили о возврате к СССР1
Названо условие возобновления авиасообщения с Грузией
Названо условие возобновления авиасообщения с Грузией6
Видео
В МИД прокомментировали новые санкции США
01:16
В МИД прокомментировали новые санкции США
В мире
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
00:17
Пока вы спали: Россия запустила «Оникс»
Армия
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
05:19
Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy
Политика
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Порошенко сбежал от допроса за границу
00:38
Порошенко сбежал от допроса за границу
Украина В мире
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
01:39
Свалят, как Никсона? Чем донос грозит Трампу
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
Россиянки подрались на борту самолета
01:20
Россиянки подрались на борту самолета
Происшествия
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение