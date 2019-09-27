Михалков зачитал рэп перед студентами

Режиссер Никита Михалков зачитал рэп на песню «Мохнатый шмель на душистый хмель» для учащихся своей Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, ранее режиссер перенес операции на ноге, однако на вечеринке по случаю открытия учебного года, которая состоялась в сентябре в имении Щепачиха, Михалков не пользовался костылями.

Для «новобранцев» своей академии он исполнил песню «Мохнатый шмель на душистый хмель», причем сразу в двух вариантах: в классическом, как из кинофильма, и в модном рэп-формате, отмечает газета.