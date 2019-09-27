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Раскрыт смысл маски на лице Майкла Джексона 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Раскрыт смысл маски и пластыря на лице Майкла Джексона
Фото: РИА Новости
Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес рассказал британскому изданию Metro, зачем он носил маску на лице и заклеивал нос пластырем.
По словам телохранителя, проработавшего с певцом 10 лет, все эти манипуляции он проводил, чтобы подогревать интерес СМИ.
«Он знал, как манипулировать журналистами и как попасть на первые полосы. В 90 процентах случаев это работало, особенно пластырь, который был его любимым приемом. Джексон хотел, чтобы его жизнь стала величайшей загадкой в мире. Жаль, что сейчас это привело к неприятным последствиям», — цитирует Фиддеса РИА «Новости».
Телохранитель заявил, что в обычной жизни Майкл Джексон был «нормальным парнем» и «никогда не ходил с этим макияжем».
Он также назвал чушью обвинения в педофилии, звучащие в адрес поп-короля. Он заявил, что Джексон встречался с девушками и был дважды женат. Кроме того, Фиддес отметил, что певец не мог растлевать детей на своем ранчо, поскольку «едва ли там появлялся».
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Майкл Джексон , РИА Новости
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