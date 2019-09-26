Священник осудил «разговорное усердие» вокруг Заворотнюк

Священник осудил «разговорное усердие» вокруг болезни Заворотнюк

Протоиерей Андрей Ткачёв в разговоре с корреспондентами «Царьград» обвинил друзей и коллег Анастасии Заворотнюк в пиаре на беде актрисы. По его словам, вокруг артистки в данный момент царит «массовое разговорное усердие», которое его ужасает.

Ткачёв подчеркнул, что согласно христианской традиции, когда кто-то страдает, остальные должны молча ему сочувствовать. Происходящее вокруг Заворотнюк священнослужитель назвал «издевательством, бессовестностью и бесчувственностью».

«Уже и родственники обращались, просили: пощадите человека, что же вы треплете её имя. Это, конечно, край какой-то», — негодует протоиерей.

По его словам, всем, кто действительно переживает за здоровье актрисы, необходимо напрямую обратиться к её родственникам с предложением помощи, а не «кормить новостные ленты сплетнями».

«Само по себе это очень некрасиво, скажем максимально сдержанно. Само по себе это недостойно для человека, интересоваться этим, погружаться в это и активно в этом участвовать», — заявил Ткачёв.

Протоиерей отметил, что авторитетные издания должны воздержаться от муссирования резонансной темы, поскольку «этим занимается жёлтая пресса». Так, по его словам, можно будет отличить серьёзное издание от бульварных газет.