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Священник осудил «разговорное усердие» вокруг болезни Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Священник осудил «разговорное усердие» вокруг Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Протоиерей Андрей Ткачёв в разговоре с корреспондентами «Царьград» обвинил друзей и коллег Анастасии Заворотнюк в пиаре на беде актрисы. По его словам, вокруг артистки в данный момент царит «массовое разговорное усердие», которое его ужасает.
Ткачёв подчеркнул, что согласно христианской традиции, когда кто-то страдает, остальные должны молча ему сочувствовать. Происходящее вокруг Заворотнюк священнослужитель назвал «издевательством, бессовестностью и бесчувственностью».
«Уже и родственники обращались, просили: пощадите человека, что же вы треплете её имя. Это, конечно, край какой-то», — негодует протоиерей.
По его словам, всем, кто действительно переживает за здоровье актрисы, необходимо напрямую обратиться к её родственникам с предложением помощи, а не «кормить новостные ленты сплетнями».
«Само по себе это очень некрасиво, скажем максимально сдержанно. Само по себе это недостойно для человека, интересоваться этим, погружаться в это и активно в этом участвовать», — заявил Ткачёв.
Протоиерей отметил, что авторитетные издания должны воздержаться от муссирования резонансной темы, поскольку «этим занимается жёлтая пресса». Так, по его словам, можно будет отличить серьёзное издание от бульварных газет.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Ткачев , Царьград ТВ
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