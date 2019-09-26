Максим Аверин задержан за дебош в самолете

Аверин задержан в Шереметьево за дебош

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Максим Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа самолета «Аэрофлота» , выполнявшего рейс Барнаул-Москва. Он оскорблял их, называя нецензурными словами.

После посадки в Шереметьево заслуженного артиста России задержала транспортная полиция. На Аверина составили протокол за мелкое хулиганство, ему грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.