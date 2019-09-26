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Аверин задержан в Шереметьево за дебош 

Рамблер + ещё 15 50 минут назад
Максим Аверин задержан за дебош в самолете
Фото: РИА Новости
Звезда «Глухаря» Максим Аверин задержан в аэропорту Шереметьево за дебош в самолете.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Максим Аверин устроил словесную перепалку с членами экипажа самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс Барнаул-Москва. Он оскорблял их, называя нецензурными словами.
После посадки в Шереметьево заслуженного артиста России задержала транспортная полиция. На Аверина составили протокол за мелкое хулиганство, ему грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.
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Шоу-бизнес , Другое , Максим Аверин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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