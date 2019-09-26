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Суд отказался забрать у Маслякова бренд КВН 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Суд отказался забрать у Маслякова бренд КВН
Фото: News.ru
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил претензии ООО «Группа-7» к Роспатенту. Иск касался регистрации товарного знака «КВН. Клуб весёлых и находчивых» на компанию Александра Маслякова АМиК.
Всего «Группа 7» оспаривает права Маслякова на шесть товарных знаков. Уже отклонены претензии по «Планете КВН» и The International Union КВН. Остальные споры пока не рассмотрены.
«Группа 7» заявляет, что ей принадлежат авторские права на сценарии первых игр КВН, а также на книгу «КВН. Клуб весёлых и находчивых», изданную в 1965 году, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что ведущий КВН Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, которому принадлежит КВН). С 5 сентября доля Маслякова-младшего в объединении составляет 50%.
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Шоу-бизнес , Другое , Александр Масляков , Роспатент , РИА Новости
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