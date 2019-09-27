Вдова Караченцова обратилась за помощью к Пугачевой

Пугачеву позвали на вечер памяти Караченцова

Также гостьей памятного вечера должна стать Алла Пугачева. Вдова Караченцова Людмила Поргина лично позвонила ей и попросила помочь — прийти, поддержать, отмечается в статье.

На 23 октября на Троекуровском кладбище запланировано открытие памятника актеру. На монументе Николай Караченцов будет изображен в одной из самых знаковых своих ролей — графа Николая Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось».