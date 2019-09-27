Вдова Караченцова обратилась за помощью к Пугачевой

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина лично попросила певицу Аллу Пугачеву прийти на вечер памяти артиста, приуроченный сразу к двум датам — 75-летию артиста и годовщине его смерти. Об этом сообщает «Дни.ру».
По данным издания, вечер памяти Николая Караченцова «Прости меня, земля, что я тебя покинул» пройдет 21 октября на сцене театра «Ленком». Ожидается, что память артиста придут почтить не только коллеги-актеры, но и известные исполнители — Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко.
Также гостьей памятного вечера должна стать Алла Пугачева. Вдова Караченцова Людмила Поргина лично позвонила ей и попросила помочь — прийти, поддержать, отмечается в статье.
На 23 октября на Троекуровском кладбище запланировано открытие памятника актеру. На монументе Николай Караченцов будет изображен в одной из самых знаковых своих ролей — графа Николая Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось».
Народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. Его вдова Людмила Поргина заявила изданию «Собеседник», что не представляет рядом с собой другого мужчину, который смог бы превзойти Караченцова — «уникального человека», а также выразила уверенность, что любовь, которая «сносит крышу и дарит счастье», бывает лишь раз в жизни.