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Участнице КВН диагностировали рак четвертой степени 

Рамблер + ещё 2 6 минут назад
У звезды КВН нашли рак четвёртой степени
Фото: Vk.com
У участницы команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой обнаружили рак желудка. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ее муж и капитан команды Сергей Жариков.
«Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка 4 степени», — написал Жариков.
Он рассказал, что болезнь лишком поздно дала о себе знать, и опухоль оказалась неоперабельной. Евгении назначили курс лучевой терапии и химиотерапии.
Сама Евгения в соцсетях попросила друзей помолиться за нее.
Команда КВН «Сборная Снежногорска» выступает в Высшей лиге КВН.
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