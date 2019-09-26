У звезды КВН нашли рак четвёртой степени

Участнице КВН диагностировали рак четвертой степени

У участницы команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой обнаружили рак желудка. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ее муж и капитан команды Сергей Жариков.

«Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка 4 степени», — написал Жариков.

Он рассказал, что болезнь лишком поздно дала о себе знать, и опухоль оказалась неоперабельной. Евгении назначили курс лучевой терапии и химиотерапии.

Сама Евгения в соцсетях попросила друзей помолиться за нее.

Команда КВН «Сборная Снежногорска» выступает в Высшей лиге КВН.