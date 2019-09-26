Враждующий с Гузеевой Харламов обнаружил сходство с ней

Харламов стилизовал пост под интерфейс приложения Gradient, новая функция которого позволяет узнать, на кого из знаменитостей больше всего похож человек. Комик подписал публикацию словами «Я знал!»

Он также прикрепил к посту реальные скриншоты из приложения, судя по которым он похож и на французского футболиста Блеза Матюиди (Blaise Matuidi), и на актера Мэтта Дэймона (Matt Damon), и на певца Боба Марли (Bob Marlie).

Подписчиков рассмешил пост Харламова, а некоторые из них отметили реальное сходство комика с ведущей. «А вот знает ли она, на кого похожа. Считаю, это "Оскар"! За самое эффектное перевоплощение», — писал один из юзеров.