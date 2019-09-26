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Враждующий с Гузеевой Харламов обнаружил сходство с ней 

Lenta.ru 1 час назад
Враждующий с Гузеевой Харламов обнаружил сходство с ней
Фото: РИА Новости
Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал свое перевоплощение в ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву с помощью набирающего популярность приложения Gradient. Он опубликовал в Instagram коллаж из четырех фото, на которых показан процесс его постепенного превращения в Гузееву.
Харламов стилизовал пост под интерфейс приложения Gradient, новая функция которого позволяет узнать, на кого из знаменитостей больше всего похож человек. Комик подписал публикацию словами «Я знал!»
Он также прикрепил к посту реальные скриншоты из приложения, судя по которым он похож и на французского футболиста Блеза Матюиди (Blaise Matuidi), и на актера Мэтта Дэймона (Matt Damon), и на певца Боба Марли (Bob Marlie).
Подписчиков рассмешил пост Харламова, а некоторые из них отметили реальное сходство комика с ведущей. «А вот знает ли она, на кого похожа. Считаю, это "Оскар"! За самое эффектное перевоплощение», — писал один из юзеров.
Харламов неоднократно высмеивал «Давай поженимся!» в Instagram. В июле 2019 года сваха из передачи Роза Сябитова раскритиковала резидента Comedy Club за его пародии, так как, по ее мнению, они оскорбляют героев шоу с трагической историей. В ответ на ее слова Харламов опубликовал очередную пародию на передачу.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Роза Сябитова , Мэтт Дэймон , Лариса Гузеева
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