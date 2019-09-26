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Диме Билану за пьяный концерт в Самаре может грозить административная ответственность 

Похвистнево Информ 3 часа назад
Билану грозят последствиями за пьяный концерт в Самаре
Фото: РИА Новости
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже написал и отправил соответствующее обращение на имя главы МВД России, об этом сообщает 63.RU.
Как отмечает издание, заявитель руководствуется нормами 20.21 кодекса об административных правонарушениях РФ, согласно которым появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, считается административно наказуемым деянием.
А принимая во внимание факт видео признания Димы Билана, можно смело составлять протокол об административном правонарушении.
Кстати, очень странно, что силовики до сих пор этого не сделали. Если бы на месте Димы Билана был простой смертный, то он как минимум, был бы уже в вытрезвителе.
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Шоу-бизнес , Виталий Бородин , Дима Билан , МВД , Самара
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