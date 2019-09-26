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Барабанщик из рок-группы Cream попал в больницу в тяжелом состоянии 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Барабанщик из группы Cream попал в больницу
Фото: РИА Новости
Барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщает Mirror со ссылкой на родных музыканта.
"Семья Бейкеров с сожалением сообщает, что Джинджер находится в тяжелом состоянии в больнице. Пожалуйста, молитесь за него", — написали близкие в соцсети.
Причина, по которой 80-летнего барабанщика госпитализировали, неизвестна.
Ранее СМИ писали о том, что он перенес операцию на сердце три года назад.
Бейкер — один из основателей рок-блюз-группы Cream, в которой также играли гитарист Эрик Клэптон и бас-гитарист Джек Брюс.
Образованный в 1966 году коллектив не раз называли первой "супергруппой" в истории рок-музыки и даже основателями "хард-рока".
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Шоу-бизнес , Другое , Эрик Клэптон
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