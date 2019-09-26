Принцесса Диана предчувствовала беду до своей смерти

Принцесса Диана предчувствовала опасность незадолго до гибели

Принцесса Диана за некоторое время до автокатастрофы предчувствовала беду. Она видела опасность везде и старалась проверять каждый свой шаг. Перед любой поездкой первая жена принца Чарльза просила охранников досконально осмотреть ее машины.

«У нее было жуткое предчувствие, что случится беда» — вспомнил бывший королевский корреспондент Майкл Д. Коул в подкасте «Роковое путешествие», который оказался в распоряжении интернет-портала RadarOnline.

В подкасте также говорилось о поездке Дианы во Францию в 1997-м. Она отправилась в это путешествие спустя год после развода с супругом. Мать принцев Гарри и Уильяма тогда отдыхала в компании сына египетского миллиардера Доди Аль-Файеда.

В подкасте уточняется: папарацци удалось запечатлеть, как пара целуется, и фото быстро разлетелись по СМИ, что повергло представителей британской королевской семьи в шок. Однако тот факт, что у Дианы были романтические отношения с Доди Аль-Файедом, в итоге не подтвердил ни один из ее друзей.

Скандал леди Ди решила переждать в Париже, где и попала в аварию. Гибель 36-летней Дианы шокировала общественность. По словам ее сыновей, им до сих трудно вспоминать этот тяжелый момент. Каждый год в тот роковой день принцы Уильям и Гарри собираются и проводят время вместе, чтобы почтить память матери.