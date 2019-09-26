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Мнение онколога: похожи ли болезни Хворостовского, Фриске и Заворотнюк 

Рамблер + ещё 1 6 минут назад
Онколог-маммолог, врач высшей категории Анатолий Михайленко заявил, что связи между онкологическими заболеваниями оперного певца Дмитрия Хворостовского, певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк нет. Об этом сообщают «Дни.ру».
«Здесь только настораживает то, что они все относятся к одному кругу, бомонду», — отметил врач.
По его словам, заболевания может обуславливать мощная нагрузка на организм, если рак уже «заложен» у человека.
«Роды в 48 лет — это огромный стресс. Как и введение любых гормонов. У здоровой женщины детородного возраста до 38 лет проблем не будет», — подчеркнул Михайленко.
Он объяснил, что после 40 лет в организме меняются обменные процессы и защитные функции, а также снижается иммунитет.
Михайленко рассказал, что сначала врачам нужно сократить опухоль до таких размеров, чтобы она перестала создавать давление на жизненно важные центры. Если опухоль успешно сокращается, хирурги могут удалить ее. Уже после операции производится химиотерапия и лучевая или гамма-терапия.
Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга). Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в лондонском хосписе на 56-м году жизни. Причиной его смерти также называли рак мозга.
В 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали. СМИ писали, что у нее рак мозг и, как и в случае с Фриске, связывали это с поздней беременностью и родами.
Основной причиной появления глиобластомы Михайленко назвал генетические изменения гена АРС, которые передаются по наследству.
«Если у ближайших родственников в анамнезе был синдром Горлина или болезнь Бурневилля, есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию», — подчеркнул врач.
Он заверил, что генетические изменения не связаны с искусственным оплодотворением, о котором сейчас много говорят в связи с Заворотнюк и Фриксе. Само ЭКО не может спровоцировать рак мозга, подчеркнул он.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Дмитрий Хворостовский , Жанна Фриске
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