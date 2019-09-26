Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брэд Питт утешился после развода с 50-летней целительницей 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Питта заподозрили в романе с целительницей
Фото: twitter.com/InfoCifras
Американские СМИ обсуждают новый роман звезды Голливуда Брэда Питта. Его новой избранницей, возможно, стала Сат Хари Халса — дизайнер-ювелир и по совместительству духовная целительница.
В прошлом году пару заметили на аукционе произведений искусства в Лос-Анджелесе, а совсем недавно — на презентации нового фильма Питта "К звездам".
Как пишет News.ru, после тяжелого развода с Анджелиной Джоли именно Сат Хари Халса удалось справиться со стрессом Питта.
Актер пока информацию о новом романе не подтверждает. Еще совсем недавно в Сети активно обсуждали возможные отношения Питта и звезды фильма "Монстр" Шарлиз Терон. Якобы актеры несколько раз ходили на свидания, но к серьезным отношениям пара, видимо, не перешла.
Как пишет портал US Weekly со ссылкой на источник в окружении Питта, Сат привлекла актера умом и силой духа. К тому же, она оказалась более земной и менее требовательной, чем звезды-актрисы, с которыми Питт встречался раньше.
Совсем недавно Питт откровенно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время и после развода со своей второй супругой — Анджелиной Джоли. Актер полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков. По его словам, за это время ему удалось добиться максимального результата: теперь он не пьет ничего крепче сока.
Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Формальной причиной стал инцидент на борту самолета, когда Брэд Питт сильно напился и поскандалил со старшим сыном Мэддоксом. После развода все шестеро детей пары проживают с матерью.
К тому же, Питт всегда терзался тем, что разбил сердце бывшей жены — звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, когда изменил ей с Джоли. Во время прохождения терапии Брэд наше в себе силы попросить прощения у Дженнифер, которые она приняла и даже пригласила Питта на праздник в честь своего 50-летия.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Вести.Ru: последние новости
Все начиналось как слухи: что известно о болезни Заворотнюк Все начиналось как слухи: что известно о болезни Заворотнюк Друзья Заворотнюк сообщили подробности о ее болезни Друзья Заворотнюк сообщили подробности о ее болезни Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении
Комментарии
Шоу-бизнес , Брэд Питт , Шарлиз Терон , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Голливуд , Лос-Анджелес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма511
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка12
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
В небе над Москвой произошла опасная ситуация
В небе над Москвой произошла опасная ситуация9
«Не кипишую»: видео задержания «главного вора России»
«Не кипишую»: видео задержания «главного вора России»1
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение