Звезда «Реальных пацанов» стала обманутой дольщицей

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер стала жертвой недобросовестной строительной компании, взяв ипотеку на квартиру в Москве . Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

По словам актрисы, она надеялась, что квартира в Москве станет выгодным приобретением.

«Взяла ипотеку, и вскоре строительство дома остановилось, компания объявила себя банкротом. Сейчас государство старается разобраться с этой историей, нанята другая компания и надеюсь, дом таки достроят. И тогда квартира в Москве все же станет выгодным приобретением», — подчеркнула она.

Зоя Бербер также рассказала изданию, что ее мастерская по дереву — «бизнес со знаком минус».