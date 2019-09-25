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Звезда «Реальных пацанов» стала обманутой дольщицей 

Рамблер 2 часа назад
Звезда «Реальных пацанов» стала обманутой дольщицей
Фото: @zberberr
Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер стала жертвой недобросовестной строительной компании, взяв ипотеку на квартиру в Москве. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
По словам актрисы, она надеялась, что квартира в Москве станет выгодным приобретением.
«Взяла ипотеку, и вскоре строительство дома остановилось, компания объявила себя банкротом. Сейчас государство старается разобраться с этой историей, нанята другая компания и надеюсь, дом таки достроят. И тогда квартира в Москве все же станет выгодным приобретением», — подчеркнула она.
Зоя Бербер также рассказала изданию, что ее мастерская по дереву — «бизнес со знаком минус».
«У меня не бизнес, а хобби. Пока работаем потихоньку, потому что не получается уделять этому делу достаточно времени. (…) Желание сделать что-то свое было давно, и я его осуществила. Но, к сожалению, у меня нет деловой хватки, я не знаю тонкостей и хитростей торговых дел. Поэтому, в финансовых делах я пока разочаровываюсь», — заявила актриса.
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Шоу-бизнес , Зоя Бербер , Москва
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