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Стало известно об обмане на свадьбе Собчак 

Рамблер 35 минут назад
Стало известно об обмане на свадьбе Собчак
Фото: globallookpress.com
Из пяти ярусов торта на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова оказался съедобен лишь один, а сам банкет был очень скромным. Об этом сообщает НТВ.
Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. При этом в ЗАГС журналистка и режиссер приехали на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. Праздничный банкет состоялся в Музее Москвы. На нем присутствовали 300 гостей, в том числе пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По слухам, торжество обошлось новобрачным в 16 миллионов рублей, однако банкет оказался весьма скромным. В меню были нарезки из овощей, рыбное и мясное ассорти. На фруктовых тарелках тоже не заметили изысков, были лишь сезонные фрукты, сообщили журналисты программы «Ты не поверишь» на НТВ.
По данным телеканала, сэкономили новобрачные и на свадебном торте. Из пяти ярусов десерта, украшенного белыми лебедями, только один был съедобным. Остальные же — облиты пищевым ароматизатором, чтобы обман не раскрылся раньше времени.
При этом Ксения Собчак похвасталась в своем Instagram, что на свадьбе было дорогое шампанское Louis Roederer.
«Для гостей нашей свадьбы мы выбирали только лучшее. @LouisRoederer_ — тому подтверждение», — написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Владимир Путин , НТВ
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