Стало известно об обмане на свадьбе Собчак

Дмитрий Песков. Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. При этом в ЗАГС журналистка и режиссер приехали на катафалке, а после регистрации брака обвенчались. Праздничный банкет состоялся в Музее Москвы. На нем присутствовали 300 гостей, в том числе пресс-секретарь Владимира Путина

По слухам, торжество обошлось новобрачным в 16 миллионов рублей, однако банкет оказался весьма скромным. В меню были нарезки из овощей, рыбное и мясное ассорти. На фруктовых тарелках тоже не заметили изысков, были лишь сезонные фрукты, сообщили журналисты программы «Ты не поверишь» на НТВ.

По данным телеканала, сэкономили новобрачные и на свадебном торте. Из пяти ярусов десерта, украшенного белыми лебедями, только один был съедобным. Остальные же — облиты пищевым ароматизатором, чтобы обман не раскрылся раньше времени.

При этом Ксения Собчак похвасталась в своем Instagram, что на свадьбе было дорогое шампанское Louis Roederer.