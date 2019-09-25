Мать Нинидзе высказалась о романе дочери с Виторганом 

Актриса Ия Нинидзе рассказала «Экспресс-газете», что ей нравится новый избранник дочери Нино — бывший муж телеведущей Ксении Собчак, актер Максим Виторган.
«Я только за! Я и маму Максима Аллочку Балтер хорошо знала, и с отцом Эммануилом Виторганом прекрасно знакома…», — отметила Ия Нинидзе.
Она также подчеркнула, что, несмотря на расставание с ее дочерью, бывший зять Кирилл Плетнев «остался вхож в дом».
«Заботится о своем сыне и внуке моем Сандро, отдыхает с ним, гуляет. В общем, расстались дети как цивилизованные люди. И это хорошо», — подчеркнула Нинидзе.
По данным «СтарХит», ранее Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе, однако отказывались комментировать свои отношения. Так, Нино Нинидзе подчеркнула, что не понимает, почему «люди сделали выводы» о ее романе с Виторганом «из одной фотографии» и отметила, что не будет говорить о своей личной жизни.