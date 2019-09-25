Шатунову грозит «огромная опасность»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин предупредил об «огромной опасности» творчеству Юрия Шатунова из-за отказа певца от общения с ним.
«Из-за того, что Юрий Шатунов отсутствует и не звонит мне, а также не связывается с правообладателем ООО «Честная музыка», на сегодняшний момент в ютубе удалено практически все его творчество. Это более 800.000.000 просмотров», — написал Разин в Instagram.
По его словам, потери могут быть необратимы, восстановить записи вскоре будет невозможно, поэтому «творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность».
Продюсер уверяет, что пытается уговорить правообладателей не удалять творчество Шатунова из Сети, «но они настроены решительно».
Как сообщает РИА «Новости», в августе Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май». Представитель певца Аркадий Кудряшов ранее заявлял, что Разин запретил Шатунову исполнять песни «Ласкового мая». При этом Разин писал, что Шатунов сам решил отказаться от репертуара группы.