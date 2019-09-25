Шатунову грозит «огромная опасность»

Разин предупредил Шатунова об «огромной опасности»

«Из-за того, что Юрий Шатунов отсутствует и не звонит мне, а также не связывается с правообладателем ООО «Честная музыка», на сегодняшний момент в ютубе удалено практически все его творчество. Это более 800.000.000 просмотров», — написал Разин в Instagram.

По его словам, потери могут быть необратимы, восстановить записи вскоре будет невозможно, поэтому «творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность».

Продюсер уверяет, что пытается уговорить правообладателей не удалять творчество Шатунова из Сети, «но они настроены решительно».