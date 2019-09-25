Ургант высмеял возращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Телеведущий Иван Ургант обратил внимание на возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» и заявил, что этой новости все рады. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.

«Для тех, кто не знал, что Александр Друзь куда-то уходил, <…> там был скандал. Он предложил главному редактору «Кто хочет стать миллионером» (нашел, кому предлагать) разделить выигрыш за правильные ответы», — начал он.

Ургант отметил, что сентябрь 2019 года оказался «месяцем возвращений».

«Кокорин, Мамаев, теперь Друзь. Всем же стало лучше от того, что Александр Друзь возвращается. И в семье рады: уже не войти в дом, все в сканвордах разгаданных», — отметил он.

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев добавил, что обрадовались даже петербургские совы.

«Теперь их перестанет преследовать человек в усах и плаще, который шепчет: «Иди сюда, моя хрустальная», — заключил он.

Ургант пошутил, что Друзь ходил по вокзалам, вставал рядом с табло и просил господина ведущего повторить вопрос.

Бывший главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупить его ради выигрыша в программе. По словам Бера, это произошло перед съемками «Кто хочет стать миллионером?» в ноябре 2018 года.

Бер попросил Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.

Друзь после публикации обвинений заявил, что все было наоборот: якобы именно Бер предложил ему сделку.

И Друзя, и Бера в итоге отстранили от участия в съемках программ.

В сентябре 2019-го в «Что? Где? Когда?» сообщили о возвращении Друзя. Представители игры объяснили, что знаток извинился и прошло уже достаточно времени. Однако до конца сезона Друзь играть не будет.