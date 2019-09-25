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Ургант высмеял возращение Друзя в «Что? Где? Когда?» 

Рамблер 2 часа назад
Ургант высмеял возращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Фото: ТАСС
Телеведущий Иван Ургант обратил внимание на возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» и заявил, что этой новости все рады. Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.
«Для тех, кто не знал, что Александр Друзь куда-то уходил, <…> там был скандал. Он предложил главному редактору «Кто хочет стать миллионером» (нашел, кому предлагать) разделить выигрыш за правильные ответы», — начал он.
Ургант отметил, что сентябрь 2019 года оказался «месяцем возвращений».
«Кокорин, Мамаев, теперь Друзь. Всем же стало лучше от того, что Александр Друзь возвращается. И в семье рады: уже не войти в дом, все в сканвордах разгаданных», — отметил он.
Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев добавил, что обрадовались даже петербургские совы.
«Теперь их перестанет преследовать человек в усах и плаще, который шепчет: «Иди сюда, моя хрустальная», — заключил он.
Ургант пошутил, что Друзь ходил по вокзалам, вставал рядом с табло и просил господина ведущего повторить вопрос.
Бывший главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупить его ради выигрыша в программе. По словам Бера, это произошло перед съемками «Кто хочет стать миллионером?» в ноябре 2018 года.
Бер попросил Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.
Друзь после публикации обвинений заявил, что все было наоборот: якобы именно Бер предложил ему сделку.
И Друзя, и Бера в итоге отстранили от участия в съемках программ.
В сентябре 2019-го в «Что? Где? Когда?» сообщили о возвращении Друзя. Представители игры объяснили, что знаток извинился и прошло уже достаточно времени. Однако до конца сезона Друзь играть не будет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Друзь , Иван Ургант , Дмитрий Хрусталев
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