Бейонсе запатентует имя дочери

Бейонсе намерена сделать имя дочери «товарным знаком»

Бейонсе хочет запатентовать имя своей дочери после того, как организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем ребенка певицы — Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter), сообщает The Blast.

Бейонсе уже подала в суд и намерена сделать имя дочери "товарным знаком", поскольку девочка — "культурная икона" и "звезда детской моды".

Певица обвинила Моралес в том, что та специально использовала имя ее ребенка, чтобы улучшить продажи и расширить бизнес.

Организатор же заявляет, что владела торговой маркой с таким названием три года до рождения Блю Айви Картер, которая появилась на свет в январе 2012 года.

Ранее Бейонсе заняла вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes. Этот же журнал признал мужа певицы — Jay-Z — самым богатым рэп-исполнителем в мире.