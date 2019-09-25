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Бейонсе намерена сделать имя дочери «товарным знаком» 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Бейонсе запатентует имя дочери
Фото: РИА Новости
Бейонсе хочет запатентовать имя своей дочери после того, как организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем ребенка певицы — Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter), сообщает The Blast.
Бейонсе уже подала в суд и намерена сделать имя дочери "товарным знаком", поскольку девочка — "культурная икона" и "звезда детской моды".
Певица обвинила Моралес в том, что та специально использовала имя ее ребенка, чтобы улучшить продажи и расширить бизнес.
Организатор же заявляет, что владела торговой маркой с таким названием три года до рождения Блю Айви Картер, которая появилась на свет в январе 2012 года.
Ранее Бейонсе заняла вторую строчку в списке самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes. Этот же журнал признал мужа певицы — Jay-Z — самым богатым рэп-исполнителем в мире.
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Шоу-бизнес , Другое , Айви Картер , Forbes
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