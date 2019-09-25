Собчак сравнила роды с облучением радиацией

Об этом она заявила во время интервью со Светланой Лободой запись доступна на YouTube.

Разговор о беременности и родах зашел во время обсуждения страха старости. Обе собеседницы сошлись во мнении, что не хотят стареть. Лобода выразила уверенность, что у нее будет много детей, так как она «молодеет после родов». Собчак возразила, что деторождение лишь приближает старость и призвала зрителей не верить артистке.

«Вот этот вот рассказ, как роды живительно влияют на женщин, это полный ****** (вранье, — прим. «Ленты.ру»)», — заявила ведущая. По ее словам, после рождения сына у нее выпали все волосы и «посыпались все зубы». Она сравнила свое состояние со здоровьем человека, пережившего радиационное воздействие. По ее словам, сейчас она «еле приходит в себя» после произошедшего.

При этом и Собчак, и Лобода, сошлись во мнении, что не встречали среди подруг женщин, на состоянии здоровья и внешности которых роды бы хорошо сказались. Однако беременность они обе назвали хорошим периодом. «С каждой беременностью я все лучше», — заключила Лобода.

Ранее Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова . Многие раскритиковали бракосочетание за экстравагантность: несмотря на то, что молодожены венчались в храме, на вечернем праздновании Собчак станцевала эротический танец, а в ЗАГС молодожены прибыли на ритуальном катафалке.