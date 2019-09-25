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Ольга Бузова оконфузилась в Чите 

Рамблер 1 час назад
Ольга Бузова оконфузилась в Чите
Фото: РИА Новости
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Чите заявила своим фанатам, что впервые в городе, забыв про свой приезд в 2007 году. Об этом сообщает «Чита.ру».
«Привет, мои хорошие. Вот мы с вами встретились. Впервые. (…) Вам повезло, потому что начинала я с одной песни. Приезжая в города, думала, что спеть: «Под звуки поцелуев» или «Мало половин»? А вам повезло, к вам я приехала с полноценным шоу!» — приводит издание слова Бузовой.
На концерте певица также посоветовала девушкам быть эгоистками, и отметила, что «настроена дерзко».
По данным портала, впервые в Читу Ольга Бузова и её тогдашний молодой человек Роман Третьяков приехали в 2007 году, чтобы выступить на вечеринке «Снится Ибица-2007.Under Construction» в ночном клубе «Пирамида».
Ранее Ольга Бузова оказалась в центре скандала после того, как опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку и в шутку называет себя «блокадницей». Позднее звезда заявила Super, что ее неправильно поняли, «втянув в провокацию и скандал». Она также отметила, что с почтением относится к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.
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Комментарии11
Шоу-бизнес , Роман Третьяков , Ольга Бузова , Чита
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