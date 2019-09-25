Ольга Бузова оконфузилась в Чите

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Чите заявила своим фанатам, что впервые в городе, забыв про свой приезд в 2007 году. Об этом сообщает «Чита.ру».

«Привет, мои хорошие. Вот мы с вами встретились. Впервые. (…) Вам повезло, потому что начинала я с одной песни. Приезжая в города, думала, что спеть: «Под звуки поцелуев» или «Мало половин»? А вам повезло, к вам я приехала с полноценным шоу!» — приводит издание слова Бузовой.

На концерте певица также посоветовала девушкам быть эгоистками, и отметила, что «настроена дерзко».

По данным портала, впервые в Читу Ольга Бузова и её тогдашний молодой человек Роман Третьяков приехали в 2007 году, чтобы выступить на вечеринке «Снится Ибица-2007.Under Construction» в ночном клубе «Пирамида».