Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги

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«Молимся»: Чернышов о состоянии Заворотнюк 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов впервые прокомментировал состояние жены. О словах фигуриста рассказал его коллега Алексей Ягудин в программе «Пусть говорят».
По его словам, когда он услышал о том, что Анастасия Заворотнюк борется с опухолью мозга, он отправил Петру Чернышову несколько сообщений, но они остались непрочитанными. Тогда он решил позвонить ему и спросить о состоянии здоровья актрисы.
Ягудин отметил, что Чернышов был очень немногословен и сказал лишь слово «молимся».
Отметим, что многие коллеги осуждают Алексея Ягудина за участие в телевизионных шоу о Заворотнюк. Так, Максим Траньков заявил, что Ягудин «любит пиариться на чужих традициях». Ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина, в свою очередь, сказала, что выступление Ягудина на шоу — «это настоящее дно».
Шоу-бизнес , Видео , Максим Траньков , Анастасия Заворотнюк , Елена Родина , Алексей Ягудин
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