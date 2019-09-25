Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов впервые прокомментировал состояние жены. О словах фигуриста рассказал его коллега Алексей Ягудин в программе «Пусть говорят».
По его словам, когда он услышал о том, что Анастасия Заворотнюк борется с опухолью мозга, он отправил Петру Чернышову несколько сообщений, но они остались непрочитанными. Тогда он решил позвонить ему и спросить о состоянии здоровья актрисы.
Ягудин отметил, что Чернышов был очень немногословен и сказал лишь слово «молимся».
Отметим, что многие коллеги осуждают Алексея Ягудина за участие в телевизионных шоу о Заворотнюк. Так, Максим Траньков заявил, что Ягудин «любит пиариться на чужих традициях». Ведущая программы «Фигурвью» Елена Родина, в свою очередь, сказала, что выступление Ягудина на шоу — «это настоящее дно».