Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги

«Молимся»: Чернышов о состоянии Заворотнюк

По его словам, когда он услышал о том, что Анастасия Заворотнюк борется с опухолью мозга, он отправил Петру Чернышову несколько сообщений, но они остались непрочитанными. Тогда он решил позвонить ему и спросить о состоянии здоровья актрисы.

Ягудин отметил, что Чернышов был очень немногословен и сказал лишь слово «молимся».