Заворотнюк составила завещание

Анастасия Заворотнюк составила завещание сразу после прихода в сознание. Об этом, как рассказал «Дням.ру» осведомленный собеседник, «санитарки шептались».

Ранее СМИ сообщали, что актриса больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена в обычную палату, ее опухоль признана неоперабельной, а состояние стабильно тяжелым.

Также сообщалось, что сразу после прихода Заворотнюк в сознание родные принесли ей на подпись некие документы, возможно, имущественного характера.

«Санитарки шептались, что в палате оформляли завещание», — заявил собеседник «Дней.ру», подчеркнув, что подробностей не знает, но отметив, что недавно в больнице был замечен нотариус.

По информации издания, движимое и недвижимое имущество Анастасии Заворотнюк представляет собой квартиру в Москве площадью 190 квадратных метров, две квартиры в Ялте, дом в новомосковской деревне Крекшино, несколько автомобилей, а его стоимость оценивается более чем в 500 миллионов рублей.