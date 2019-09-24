Поступок Виторгана и Нинидзе удивил окружающих 

Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган появился на публике с новой возлюбленной — актрисой Нино Нинидзе, сообщает «Телепрограмма».
Во вторник Виторган и Нинидзе вместе посетили праздник по случаю дня рождения радиостанции «Эхо Москвы». Они не скрывали своих отношений и обнимались на публике.
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Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вместе вышли в свет. Комментируйте, ставьте ♥️♥️♥ @gizn_zvezd_tv♥️♥️♥😉😉😉 @gizn_zvezd_tv♥️♥️♥😉😉😉 @gizn_zvezd_tv♥️♥️♥😉😉😉 #moda_na_zvezdy#giznzvezd#skandalyzved#gizn_zvezd_tv #максимвиторган#нинонинидзе#знаменитости#звезды#сплетни#скандалы#мирзвезд#собчак#шоубизнес#шоумания#новости#фотосессия#сми#пресса
О романе актеров заговорили в начале июля — тогда они вместе пришли на спектакль «Земля Нод» на ВДНХ, держась за руки. Однако тогда ни Виторган, ни Нинидзе не подтвердили свой роман. Актриса заявила, что ее мысли сейчас заняты разводом с Кириллом Плетневым.