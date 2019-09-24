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Поступок Виторгана и Нинидзе удивил окружающих 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
Поступок Виторгана и Нинидзе удивил окружающих
Фото: @gizn_zvezd_tv
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган появился на публике с новой возлюбленной — актрисой Нино Нинидзе, сообщает «Телепрограмма».
Во вторник Виторган и Нинидзе вместе посетили праздник по случаю дня рождения радиостанции «Эхо Москвы». Они не скрывали своих отношений и обнимались на публике.
О романе актеров заговорили в начале июля — тогда они вместе пришли на спектакль «Земля Нод» на ВДНХ, держась за руки. Однако тогда ни Виторган, ни Нинидзе не подтвердили свой роман. Актриса заявила, что ее мысли сейчас заняты разводом с Кириллом Плетневым.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Кирилл Плетнев , Ксения Собчак , Нино Нинидзе , Эхо Москвы
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