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Юрий Николаев раскритиковал директоров Заворотнюк 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Юрий Николаев раскритиковал директоров Заворотнюк
Фото: ТАСС
К директорам Анастасии Заворотнюк «есть вопросы», заявил «Комсомольской правде» ее друг — телеведущий Юрий Николаев.
Ранее СМИ писали, что актриса больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
На прошлой неделе пресса сообщала, что Заворотнюк вышла из комы и критического состояния, самостоятельно дышит, переведена в обычную палату, вчера — что опухоль признана неоперабельной, а состояние артистки стабильно тяжелое.
«Что там на самом деле происходит — не понятно», — отметил Юрий Николаев.
Он подчеркнул, что не хочет «усугублять» и говорить о состоянии актрисы, ничего о нем не зная. Среди тех, кто так делает, телеведущий упомянул Андрея Разина и Станислава Садальского.
«У меня вопросы к каждому, кто выкладывал в интернете свое видение ситуации», — заявил он, добавив, что имеет вопросы и к директорам Заворотнюк, заверявшим, что у нее «нет проблемы».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин , Юрий Николаев , Комсомольская правда
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