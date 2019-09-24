Юрий Николаев раскритиковал директоров Заворотнюк

Ранее СМИ писали, что актриса больна раком мозга, у нее отек, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе пресса сообщала, что Заворотнюк вышла из комы и критического состояния, самостоятельно дышит, переведена в обычную палату, вчера — что опухоль признана неоперабельной, а состояние артистки стабильно тяжелое.

«Что там на самом деле происходит — не понятно», — отметил Юрий Николаев.

Он подчеркнул, что не хочет «усугублять» и говорить о состоянии актрисы, ничего о нем не зная. Среди тех, кто так делает, телеведущий упомянул Андрея Разина и Станислава Садальского.