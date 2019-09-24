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Дедушка Пэрис Хилтон лишил ее наследства 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пэрис Хилтон осталась без наследства
Фото: globallookpress.com
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон скончался в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе. Последние 30 лет он был главой гигантского семейного бизнеса, основанного еще сто лет назад. Однако, судя по всему, доходы от предприятия не принесут никакой прибыли его знаменитой наследнице Пэрис Хилтон.
Сама внучка написала трогательные слова о Хилтоне в социальных сетях, назвав того «легендой». Бэррон отличался желанием помогать тем, кто в этом нуждается. По этой причине почти все свое состояние он завещал фонду имени Конрада Хилтона. Ровно так же когда-то поступил его отец.
Журналисты предполагают, что решение оставить наследников без денег Бэррон принял, наблюдая за их поведением. В частности, Пэрис Хилтон прославилась страстью к вечеринкам и алкоголю. Она не раз нарушала закон и так и не смогла выйти замуж. Тем не менее, внучка отельного магната не переживает за отсутствие наследства и ни словом не обмолвилась о решении деда.
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Бэррон Хилтон , Пэрис Хилтон , Лос-Анджелес
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