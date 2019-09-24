«Все через постель»: Богомолов снимет Собчак в сериале о маньяке

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в своем инстаграме об участии в съемках сериала своего супруга Константина Богомолова о бывшем лейтенанте МВД Михаиле Попкове, который убил 77 женщин в Ангарске и его окрестностях в период с 1992 по 2010 год.

«Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот!» — написала она.

К сообщению Собчак приложила фотографию блюда, на которое были нанесены имена всех участников съемочной команды. Одним из первых ее новую роль прокомментировал писатель Сергей Минаев

«Все через постель. Как не стыдно-то», — написал он.

В ответ на это Собчак обратила внимание, что находится в том возрасте, когда сама ставит «постель» как условие.

Сериал получил название «Хороший человек» — по словам создателей, их выбор был обусловлен многочисленными интервью с родными и друзьями Попкова, которые отзывались о маньяке исключительно как о «хорошем человеке».

Специально для экранизации истории «ангарского маньяка» авторы сериала пошли на изменение некоторых деталей расследования дела Попкова. По сценарию, в провинциальный городок Рубежный с заданием от руководства МВД проверить публикации журналистов об орудующем в регионе серийном убийце прибывает молодая следовательница из Москвы Евгения Ключевская.

«В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету», — рассказывали представители кинокомпании, которая взялась за осуществление проекта.

Роль следовательницы досталась актрисе Юлии Снигирь . По ее словам, работа над сериалом для онлайн-платформы отличается от работы для телевидения отсутствием стандартных ограничений, что «развязывает руки» авторам проекта.

«Мне понравился сценарий, мне понравилась роль, и мне интересно поработать в кино с Константином Богомоловым и его командой», — сказала она ТАСС.

Исполнитель роли самого маньяка, актер Никита Ефремов , обратил внимание на то, что в сценарии претерпели изменение не только имя маньяка и обстоятельства совершения им своих преступлений. По его словам, экранный образ убийцы будет существенно отличаться «и идеологически, и внешне» от своего прототипа.

«Мой герой внешне абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, внешне не тревожен, спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью — это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, и, если получится, как-то проработать и избавиться от них», — сказал он, передает РИА «Новости».

По словам продюсера проекта Ирины Сосновой, из Попкова не собираются «делать героя», а сам сериал будет посвящен общечеловеческим ценностям и принципам морали. В частности, она подчеркнула, что в ходе работы акцент сдвинулся на патриархальную идеологию современного общества, так как она стала причиной возникновения типа человека, который считает себя вправе «судить» женщин за образ жизни.

При этом, сам Богомолов, сравнивая новый сериал со своим прошлым проектом «Содержанки», посвященном жизни столичных светских тусовщиц, не стал воздерживаться от осуждающих оценок их поведения.

«В «Содержанках» мы исследовали зло, которое является способом выжить, способом приспособиться к окружающему миру. Зло, которое исходит из неких законов общества, которые это общество предлагает человеку. А в «Хорошем человеке» мы исследуем то зло, которое кроется в каждом из нас вне зависимости от социума, в котором мы живем», — отметил он.

Режиссер также добавил, что хочет исследовать жанр психологического триллера в «Хорошем человеке». Создатели сериала выразили уверенность в том, что подход Богомолова позволит преподнести зрителям историю серийного убийцы с необычной стороны.