Разбил голову: подробности инцидента с Гармашем 

Актер Сергей Гармаш отказался от госпитализации и сдачи анализов после получения травмы в аэропорту. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, инцидент произошел в ночь на 19 сентября в аэропорту Платов Ростова-на-Дону. Актер, возвращавшийся с гастролей в Москву, упал в аэропорту и разбил себе голову.
Гармаша отвезли на скорой в больницу Новочеркасска, где медики наложили ему несколько швов. После этого актер написал отказ от госпитализации и уехал. «МК» отмечает, что врачи не заметили ничего необычного в поведении Гармаша.
Ранее о пострадавшем в аэропорту актере сообщил телеканал РЕН ТВ.
Актриса, жена Гармаша Инна Тимофеева заявила «МК», что с ее мужем все в порядке.
«Ничего нам не требуется, у нас все в порядке. Он на даче, все в порядке. Не знаю, что там пишут…» — сказала Тимофеева.
Представитель Сергея Гармаша Олег Будрин рассказал «Ридусу», что актер получил легкую травму.
«Он действительно слегка ударился головой, но не был пьян», — опроверг Бурдин появившиеся слухи.
Представитель актера заявил каналу «360», что Гармаш получил травму, когда выходил из машины.
«Он вышел из-за руля, ливень был. Вышел, чтобы опустить вот этот квиточек в шлагбаум, при заезде в аэропорт. Все нормально, ничего страшного», — заверил он.