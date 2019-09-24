Разбил голову: подробности инцидента с Гармашем

Актер Сергей Гармаш отказался от госпитализации и сдачи анализов после получения травмы в аэропорту. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, инцидент произошел в ночь на 19 сентября в аэропорту Платов Ростова-на-Дону. Актер, возвращавшийся с гастролей в Москву, упал в аэропорту и разбил себе голову.

Гармаша отвезли на скорой в больницу Новочеркасска, где медики наложили ему несколько швов. После этого актер написал отказ от госпитализации и уехал. «МК» отмечает, что врачи не заметили ничего необычного в поведении Гармаша.

Ранее о пострадавшем в аэропорту актере сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Ничего нам не требуется, у нас все в порядке. Он на даче, все в порядке. Не знаю, что там пишут…» — сказала Тимофеева.

«Он действительно слегка ударился головой, но не был пьян», — опроверг Бурдин появившиеся слухи.

Представитель актера заявил каналу «360», что Гармаш получил травму, когда выходил из машины.